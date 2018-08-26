Буряк: Если Динамо удастся забить Аяксу быстрый гол, то все реально

Экс-тренер киевского Динамо Леонид Буряк поделился ожиданиями накануне матча квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс.

"Думаю, что счет первого матча – не критичен, хотя и очень серьезный. Но шанс есть, все зависит от готовности и мотивации. Конечно, Аякс – серьезная команда и преимущество сейчас на их стороне, но если Динамо удастся забить быстрый гол в предстоящей игре, то все реально.

Это может помочь команде получить итоговый положительный результат. Конечно, важную роль в этом должны сыграть и болельщики, которые придут поддержать свою команду на стадион. Верю, что у Динамо будет отличная поддержка в этом матче.

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Ротация в составе киевлян? Все будет зависеть от готовности. Каждый из тренеров планирует подготовку по-своему. Аякс вот во вчерашнем поединке чемпионата Нидерландов против Эммена сыграл основным составом, одержав крупную победу.

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Тренерский штаб "бело-синих", наоборот, решил дать возможность отдохнуть многим футболистам в игре с Черноморцем. Все находятся в одинаковых условиях, ведь и Динамо, и Аякс играют на третий день. Посмотрим, как оно будет", – цитирует Буряка Dynamo.kiev.ua.

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится во вторник, 28 августа, начало матча в 22:00.