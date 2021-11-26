"Важко коментувати гру Шахтаря. У стартовому складі "гірників" на поєдинок з Інтером вийшло вісім легіонерів та троє українців. Але вони досить серйозно виглядали. Мені імпонує те, як вони грають та тримають м'яч. Але у Шахтаря інша проблема – вони не мають результату.

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"Гірники" посіли останнє місце у групі, маючи футболістів, які коштують не 1-2 мільйони. Вони коштують дорожче. За Шахтар грають досить коштовні футболісти. Але на них цікаво дивитися.

Перший тайм був досить бойовий. І важко було визначити де Шахтар, а де Інтер. А у другому таймі домінував Інтер. У другій половині зустрічі Джеко та інші лідери команди розкрилися та грали досить добре", – поділився Буряк у інтерв'ю Sport.ua.

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Зазначимо, що Шахтар програв Інтеру (0:2) та втратив будь-які шанси на євровесну. Героєм зустрічі став Едін Джеко, який оформив дубль у ворота "гірників".

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