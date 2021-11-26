Буряк назвав головну проблему Шахтаря у Лізі чемпіонів
Колишній тренер Динамо та збірної України Леонід Буряк прокоментував невдалі результати Шахтаря у поточному сезоні Ліги чемпіонів.
"Важко коментувати гру Шахтаря. У стартовому складі "гірників" на поєдинок з Інтером вийшло вісім легіонерів та троє українців. Але вони досить серйозно виглядали. Мені імпонує те, як вони грають та тримають м'яч. Але у Шахтаря інша проблема – вони не мають результату.
Шахтар готовий повернути Гладкого, – ЗМІ
"Гірники" посіли останнє місце у групі, маючи футболістів, які коштують не 1-2 мільйони. Вони коштують дорожче. За Шахтар грають досить коштовні футболісти. Але на них цікаво дивитися.
Перший тайм був досить бойовий. І важко було визначити де Шахтар, а де Інтер. А у другому таймі домінував Інтер. У другій половині зустрічі Джеко та інші лідери команди розкрилися та грали досить добре", – поділився Буряк у інтерв'ю Sport.ua.
Зазначимо, що Шахтар програв Інтеру (0:2) та втратив будь-які шанси на євровесну. Героєм зустрічі став Едін Джеко, який оформив дубль у ворота "гірників".
Шахтар капітулював достроково, але виліт із єврокубків не став трагедією: проблеми Де Дзербі і шляхи вирішення