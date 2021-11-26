Буряк назвал главную проблему Шахтера в Лиге чемпионов
Бывший тренер Динамо и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал неудавшиеся результаты Шахтера в текущем сезоне Лиги чемпионов.
"Трудно комментировать игру Шахтера. В стартовом составе "горняков" на поединок с Интером вышли восемь легионеров и трое украинцев. Но они довольно серьезно смотрелись. Мне импонирует, как они играют и держат мяч. Но у Шахтера другая проблема – они не имеют результата.
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"Горняки" заняли последнее место в группе, имея футболистов, которые стоят не 1-2 миллиона. Они стоят подороже. За Шахтер играют достаточно ценные футболисты. Но на них любопытно смотреть.
Первый тайм был достаточно боевой. И трудно было определить, где Шахтер, а где Интер. А во втором тайме доминировал Интер. Во второй половине встречи Джеко и другие лидеры команды раскрылись и играли достаточно хорошо", – поделился Буряк в интервью Sport.ua.
Отметим, что Шахтер проиграл Интеру (0:2) и упустил какие-либо шансы на евровесну. Героем встречи стал Эдин Джеко, оформивший дубль в ворота "горняков".
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