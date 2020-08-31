"Жереб прекрасний. Думаю, і цей етап, і другий етап – це команди, які по зубах Динамо. Про шанси зараз складно говорити, все 50 на 50. Потрібно дивитися, які будуть склади.

Динамо знову відправило Булецу в оренду

Все йде позитивно, сьогодні три людини пішли в групу, всі потроху відновлюються.

Думаю, в цих парах Динамо — фаворит. І в першому матчі, і в другому. Випав найоптимальніший варіант з трійки Рапід, ПАОК, АЗ", – цитує Буряка Tribuna.com.

Поєдинок Динамо – АЗ запланований на 15-16 вересня. У випадку перемоги, кияни зустрінуться з тріумфатором пари Рапід – Гент.

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