Сергій Булеца проведе наступний сезон, захищаючи кольори СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Представники дніпрян домовились з Динамо про річну оренду хавбека. Передсезонний збір Сергій проводив у київському клубі. Варто відзначити, що попередній сезон 21-річний гравець також провів у Дніпрі на правах оренди.

У минулому розіграші УПЛ Булеца зіграв 27 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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