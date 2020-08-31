"Жребий прекрасен. Думаю, и этот этап, и второй этап – это команды, которые по зубам Динамо. О шансах сейчас сложно говорить, все 50 на 50. Нужно смотреть, какие будут составы.

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Все идет положительно, сегодня три человека пошли в группу, все понемногу восстанавливаются.

Думаю, в этих парах Динамо – фаворит. И в первом матче, и во втором. Выпал самый оптимальный вариант из тройки Рапид, ПАОК, АЗ", – цитирует Буряка Tribuna.com.

Поединок Динамо – АЗ запланирован на 15-16 сентября. В случае победы, киевляне встретятся с триумфатором пары Рапид – Гент.

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