"Емоції доволі неоднозначні. Показали непогану гру, могли здобувати очки, якби більше пощастило, але загалом емоції позитивні. З дитинства завжди мріяв грати з командами такого рівня. Дуже щасливий, що вдалося зіграти з такою командою, як Барселона. Це була мрія дитинства. Ліворуч не зовсім комфортно було, тим паче останнім часом відсутня ігрова практика. В принципі, позиція для мене не нова, але грати було не зовсім зручно. Проте з часом хлопці допомагали, підказували, було все добре.

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У перерві тренер сказав, щоб ми не боялися грати у футбол, діяти більше через пас. Дав зрозуміти, що можна контролювати гру, суперник дає грати у футбол. У другому таймі досить непогано вибігали в контратаки та мали хороші шанси забити більше ніж один гол. Команда не сильно розчарована, тому що вдалося показати хорошу гру. Проте, гадаю, було б краще, якби ми зачепилися за очки, це було б дуже непогано.



Думаю, що сили на Шахтар залишилися. Ми звикли грати в такому насиченому графіку. Зараз приїдемо на базу, де будуть відновлювальні процедури. Упевнений, що ми встигнемо відновитися до матчу з Шахтарем", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

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