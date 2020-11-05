"Эмоции довольно неоднозначные. Показали неплохую игру, могли добывать очки, если бы больше повезло, но в целом эмоции положительные. С детства всегда мечтал играть с командами такого уровня. Очень счастлив, что удалось сыграть с такой командой, как Барселона. Это была мечта детства. Слева не совсем комфортно было, тем более в последнее время отсутствует игровая практика. В принципе, позиция для меня не нова, но играть было не совсем удобно. Однако со временем ребята помогали, подсказывали, было все хорошо.

Нещерет попал в символическую сборную тура Лиги чемпионов по версии Whoscored

В перерыве тренер сказал, чтобы мы не боялись играть в футбол, действовать больше через пас. Дал понять, что можно контролировать игру, соперник дает играть в футбол. Во втором тайме довольно неплохо выбегали в контратаки и имели хорошие шансы забить больше чем один гол. Команда не сильно разочарована, потому что удалось показать хорошую игру. Однако, думаю, было бы лучше, если бы мы зацепились за очки, это было бы очень неплохо.

Думаю, что силы на Шахтер остались. Мы привыкли играть в таком насыщенном графике. Сейчас приедем на базу, где будут восстановительные процедуры. Уверен, что мы успеем восстановиться к матчу с Шахтером", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

"У Динамо відібрали чистий гол": чому Барселоні забили тільки один, хто фаворит Класичного і чи реальна відставка Каштру