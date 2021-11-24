Оборонець збірної України Едуард Соболь не допоможе бельгійському Брюгге в поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького РБ Лейпциг.

Українець опинився поза заявкою на матч проти "червоних биків", повідомляє Nieuwsblad.

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Соболь захворів, але йдеться не про коронавірус. Принаймні тест оборонця на COVID-19 виявився негативним. Натомість коронавірусна інфекція підтверджена в колеги вихованця запорізького Металурга за амплуа – Ігнасе ван дер Бремпта.

До слова, в нинішньому сезоні Едуард Соболь провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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