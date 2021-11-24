Защитник сборной Украины Эдуард Соболь не поможет бельгийскому Брюгге в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого РБ Лейпциг.

Украинец оказался вне заявки на матч против "красных быков", сообщает Nieuwsblad.

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Соболь заболел, но речь идет не о коронавирусе. По крайней мере, тест защитника на COVID-19 оказался отрицательным. В свою очередь коронавирусная инфекция подтверждена у коллеги воспитанника запорожского Металлурга по амплуа – Игнасе ван дер Бремпта.

К слову, в нынешнем сезоне Эдуард Соболь провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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