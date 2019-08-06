Брюгге – Динамо: Цыганык дал прогноз на матч Лиги чемпионов

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик считает, что для Динамо открыта дорога в групповой этап Лиги чемпионов.

"Динамо прекрасно и спокойно стартовало в сезоне. Три матча – три победы. В принципе, команда неплохо выглядит. Тем более, происходит ротация. В последней игре, правда, надеялся, что выйдет Цыганков, чтобы набраться игровой практики.

В общем, Динамо в оптимальном составе подходит к квалификации Лиги чемпионов. Интересно, какой набор исполнителей выберет Хацкевич.

Брюгге – Динамо: команды определились с цветами формы

В то же время, у Брюгге большие перемены. Сменился тренер, пришел наставник-чемпион Филипп Клеман. Команда очень сильно сыграла последний поединок против Сент-Трюйдена. Игра с таким соперником – не показатель, но Брюгге продемонстрировал свою скорость.

Прогнозирую, что Динамо будет играть вторым номером и ловить соперника на контратаках. Если киевляне не дадут разогнаться футболистам Брюгге, будут шансы на положительный результат.

Безус оценил шансы Динамо пройти Брюгге в квалификации Лиги чемпионов

После жеребьевки Лиги чемпионов могу сказать, что Динамо открыта дорога в групповой этап Лиги чемпионов. Не думаю, что Брюгге слабее Базеля или ЛАСКа. Украинцам под силу пройти таких соперников", – цитирует Цыганыка Bookmaker-ratings.