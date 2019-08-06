Безус оцінив шанси Динамо пройти Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів

Український гравець Гента Роман Безус поділився очікуваннями від матчу Брюгге – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Чи відвідаю матч Динамо з Брюгге? Так, саме збираюся виїжджати. Хочу побачити хлопців і взяти квитки на гру. Будемо підтримувати киян з татом і Ромою Яремчуком.

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Поради киянам? Я думаю, що в цьому немає особливої ​​необхідності – вони вже все знають і все бачили. Може, і дам кілька характеристик окремим виконавцям, але говорити ми будемо, швидше за все, не про цю гру.

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Прогноз на поєдинок? Я в цій справі не є фахівцем. Просто сподіваюся, що Динамо пройде Брюгге. Перед першою грою шанси рівні – 50 на 50", – цитує Безуса "Команда №1".