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Безус оцінив шанси Динамо пройти Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів

09:43 49 Читать на русском
Безус оцінив шанси Динамо пройти Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів
Роман Безус / УАФ

Український гравець Гента Роман Безус поділився очікуваннями від матчу Брюгге – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

 

"Чи відвідаю матч Динамо з Брюгге? Так, саме збираюся виїжджати. Хочу побачити хлопців і взяти квитки на гру. Будемо підтримувати киян з татом і Ромою Яремчуком.

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Поради киянам? Я думаю, що в цьому немає особливої ​​необхідності – вони вже все знають і все бачили. Може, і дам кілька характеристик окремим виконавцям, але говорити ми будемо, швидше за все, не про цю гру.

Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів

Прогноз на поєдинок? Я в цій справі не є фахівцем. Просто сподіваюся, що Динамо пройде Брюгге. Перед першою грою шанси рівні – 50 на 50", – цитує Безуса "Команда №1".

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Брюгге – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів
08:00
14363
Теги
Українці за кордоном Брюгге - Динамо Роман Безус Роман Безус Динамо Динамо Ліга чемпіонів
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11
год
:
38
хв
Брюгге
21:30
Динамо
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