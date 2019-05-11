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Брест став другим новачком Ліги 1

11 травня 10:05 322 Читать на русском
Брест став другим новачком Ліги 1
Брест святкує вихід в Лігу 1 / ФК Брест

Брест вдома переграв Ньйор у 37 турі Ліги 2 та піднявся в Лігу 1.

Франція. Ліга 2, 37 тур

Брест – Ньйор – 3:0

Голи: Шарбоньє, 14, 33, Курт, 63

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Брест у матчі 37 туру Ліги 2 вдома приймав Ньйор. У разі перемоги "червоно-білі" могли достроково оформити вихід у Лігу 1. Вже в першому таймі Гаетан Шарбоньє оформив дубль, а по перерві Курт поставив крапку в зустрічі.

Таким чином, Брест набрав 74 очки і вже є недосяжним для Труа, у якого 70 пунктів.

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Франція Брест Брест
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