Бойко: Не тільки Славія сильна у виконанні стандартів

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився враженнями після матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду проти Славії (2:0).

"Не тільки Славія сильна у виконанні стандартів. Динамо теж їх відпрацьовує.

В команді є відмінні виконавці і домашні заготовки. Команда знає, як діяти при стандартах", – цитує Бойка видання FootballHub.

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Варто відзначити, що за 2 матчі проти Славії Денис пропустив лише 1 гол, і той був з пенальті. За підсумками двох поєдинків Динамо перемогло чеський клуб з загальним рахунком 3:1.

Наступним суперником киян у Лізі чемпіонів буде амстердамський Аякс, перший матч відбудеться 22 серпня.

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