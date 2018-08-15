Бойко: Не только Славия сильна в исполнении стандартов

Голкипер Динамо Денис Бойко поделился впечатлениями после матча 3-го квалификационного раунда против Славии (2:0).

"Не только Славия сильна в исполнении стандартов. Динамо тоже их отрабатывает.

В команде есть отличные исполнители и домашние заготовки. Команда знает, как действовать при стандартах", – цитирует Бойко издание FootballHub.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Стоит отметить, что за 2 матча против Славии Денис пропустил лишь 1 гол, и тот был с пенальти. По итогам двух поединков Динамо победило чешский клуб с общим счетом 3:1.

Следующим соперником киевлян в Лиге чемпионов будет амстердамский Аякс, первый матч состоится 22 августа.

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