Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поразка в першому поєдинку з рахунком 0:3 практично не залишала Борусії шансів на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Не підвищувала ці шанси і відверто погана форма дортмундців, які потрапили у серйозну смугу невдач та вже дозволили Баварії наздогнати себе у чемпіонаті.

Люсьєн Фавр виставив доволі атакувальний склад. На полі знайшлося місце Ройсу, Гьотце, Пако Алькасеру, Санчо та Геррейру. Почеттіно у свою чергу максимально наситив оборону, випустивши 5-х номінальних захисників.

Борусія прогнозовано розпочала активніше, але до реальних нагод справа не доходила. Господарі контролювали м'яч, а при його втраті активно вступали у відбір. Втім, перші 10 хвилин минули абсолютно без моментів, що влаштовувало Тоттенхем. Перша хороша нагода виникла у Ройса – Марко прийняв м'яч у штрафному майданчику гостей, але Вертонген врятував свою команду, вчасно постелившись у підкаті.

На 19-й хвилині Льоріс вперше вступив у гру. Голкіпер не без проблем парирував удар Ройса. За кілька миттєвостей вже захисники допомогли Уго, заблокувавши постріл Гьотце. Дортмунд намагався грати переважно через закидання за спину суперникам, що не приносило особливої гостроти.

А от Тоттенхем відповів хорошим моментом. Сон вибіг з центру поля на ворота Буркі, проте пробив повз ближній кут. Апелював кореєць до арбітра, вимагаючи пенальті – той не відреагував.

Борусія відреагувала, створивши декілька неймовірних нагод. Льоріс рятував Тоттенхем після ударів Вайгля та Гьотце, ще одного разу свого голкіпера підстрахував все той же Вертонген. Вишенькою на торті став удар Ройса та рикошет, після якого м'яч пролетів у міліметрах від поперечини! Відверто пощастило гостям у ці хвилини.

Перший тайм завершився без голів. Господарі виглядали набагато цікавіше, але найкращим гравцем першої половини гри став Уго Льоріс, який кілька разів врятував свою команду. Тоттенхем пішов на перерву однією ногою у чвертьфіналі.

Вже на старті другого тайму небезпечно прострілював Ройс – ніхто з партнерів не зумів замкнути. А на 49-й хвилині Кейн вирішив всі питання щодо переможця дуелі. Нападник отримав класну передачу з центра поля від Сіссоко, вийшов віч-на-віч з Буркі та переграв його ударом у ближній кут. Пропущений гол змушував Борусію забивати вже 5 у відповідь...

Фактично, на цьому гра завершилась, обидві команди відверто кинули грати, по суті, відбуваючи номер. Був момент у Пулішіча, який головою після подачі кутового пробив трохи невлучно. На останніх хвилинах Льоріс врятував "шпор" після удару Алькасера.

Тоттенхем доволі неочікувано не відчув жодних проблем із Борусією та заслужено вийшов у чвертьфінал.