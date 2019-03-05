Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д победила Тоттенхэм, но именно лондонская команда по итогам двух поединков вышла в четвертьфинал. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поражение в первом поединке со счетом 0:3 практически не оставляло Боруссии шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Не повышала эти шансы и откровенно плохая форма дортмундцев, которые попали в серьезную полосу неудач и уже позволили Баварии догнать себя в чемпионате.

Люсьен Фавр выставил довольно атакующий состав. На поле нашлось место Ройсу, Гетце, Пако Алькасеру, Санчо и Геррейро. Почеттино в свою очередь максимально насытил оборону, выпустив 5-х номинальных защитников.

Боруссия прогнозируемо начала активнее, но до реальных возможностей дело не доходило. Хозяева контролировали мяч, а при его потере активно вступали в отбор. Впрочем, первые 10 минут прошли абсолютно без моментов, что устраивало Тоттенхэм. Первая хорошая возможность возникла у Ройса – Марко принял мяч в штрафной гостей, но Вертонген спас свою команду, вовремя постелившись в подкате.

На 19-й минуте Льорис впервые вступил в игру. Голкипер не без проблем парировал удар Ройса. Через несколько мгновений уже защитники помогли Уго, заблокировав выстрел Гетце. Дортмунд пытался играть преимущественно через забросы за спину соперникам, что не приносило особой остроты.

А вот Тоттенхэм ответил хорошим моментом. Сон выбежал с центра поля на ворота Бурки, однако пробил мимо ближний угол. Апеллировал кореец к арбитру, требуя пенальти – тот не отреагировал.

Боруссия отреагировала, создав несколько невероятных возможностей. Льорис спасал Тоттенхэм после ударов Вайгля и Гетце, еще однажды своего голкипера подстраховал все тот же Вертонген. Вишенкой на торте стал удар Ройса и рикошет, после которого мяч пролетел в миллиметрах от перекладины! Откровенно повезло гостям в эти минуты.

Первый тайм завершился без голов. Хозяева выглядели намного интереснее, но лучшим игроком первой половины игры стал Уго Льорис, который несколько раз спас свою команду. Тоттенхэм ушел на перерыв одной ногой в четвертьфинале.

Уже на старте второго тайма опасно простреливал Ройс – никто из партнеров не сумел замкнуть. А на 49-й минуте Кейн решил все вопросы относительно победителя дуэли. Нападающий получил классную передачу из центра поля от Сиссоко, вышел один на один с Бурки и переиграл его ударом в ближний угол. Пропущенный гол заставлял Боруссию забивать уже 5 в ответ...

Фактически, на этом игра завершилась, обе команды откровенно бросили играть, по сути, отбывая номер. Был момент у Пулишича, который головой после подачи углового пробил чуть неточно. На последних минутах Льорис спас "шпор" после удара Алькасера.

Тоттенхэм довольно неожиданно не ощутил никаких проблем с Боруссией и заслуженно вышел в четвертьфинал.