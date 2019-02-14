Тоттенхем – Борусія Д – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем розгромив дортмундську Борусію у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Борусія Д.

Ліга чемпіонів 2018/19, 1/8 фіналу, перший матч

Тоттенхем – Борусія Д – 3:0

Голи: Сон, 47, Вертонген, 82, Льоренте, 86

Тоттенхем впевнено розгромив Борусію Д

Активніше матч розпочали господарі, але ближче до свистка на перерву гравці Борусії перехопили ініціативу.

Вже у на початку другого тайму вболівальники дочекались забитих м'ячів, рахунок відкрили господарі. Після такого удару гості "посипались", що дозволило гравцям лондонського клубу забезпечити собі комфортну перевагу в 3 голи перед грою в Дортмунді.

Розгромна перемога майже гарантувала Тоттенхему вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, Борусія зберігає лише примарні шанси проходу у наступний етап турніру.

Огляд першого тайму Тоттенхем – Борусія Д:

Огляд другого тайму Тоттенхем – Борусія Д: