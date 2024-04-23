Форвард Борусії Д Себастьян Аллє не зіграє у першому півфіналі Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Івуарійський нападник пропускав матч в ЛЧ з Атлетіко (4:2) через пошкодження. Себастьян Аллє продовжує своє відновлення, яке може затягнутися.

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Як повідомляє L'equipe, форвард Борусії Д має ушкодження щиколотки. Період відновлення займе приблизно ще три тижні. А це виключає можливість того, що Аллє зіграє проти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, івуарієць у поточному сезоні провів за Борусію Д 18 матчів у всіх турнірах. В його активі три голи та одна результативна передача.

Перша гра між німецькою командою та ПСЖ відбудеться 1 травня, а матч відповідь запланована на 7 травня.

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