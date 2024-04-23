Форвард Боруссии Д Себастьян Алле не сыграет в первом полуфинале Лиги чемпионов с ПСЖ.

Ивуарийский нападающий пропускал матч в ЛЧ с Атлетико (4:2) из-за повреждения. Себастьян Алле продолжает свое восстановление, которое может затянуться.

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Как сообщает L'equipe, форвард Боруссии Д имеет повреждение лодыжки. Период восстановления займет примерно еще три недели. А это исключает возможность того, что Алле сыграет против ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, ивуариец в текущем сезоне провел за Боруссию Д 18 матчей во всех турнирах. В его активе три гола и одна результативная передача.

Первая игра между немецкой командой и ПСЖ состоится 1 мая, а ответный матч запланирован на 7 мая.

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