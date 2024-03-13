Борусія Д – ПСВ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Дортмундська Борусія зустрічається з ПСВ в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Борусія Д – ПСВ стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.
Борусія Д – ПСВ: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перша половина дуелі завершилася нічиєю, тому сьогодні Петер Бос має шанс вибити свою колишню команду.
Стартові склади команд
Борусія Д: Кобель – Джан, Зюле, Хуммельс, Маатсен – Забітцер, Озджан – Мален, Брандт, Санчо – Фюлькруг.
Запасні: Майєр, Лотка, Бенсебайні, Нмеча, Ройс, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Адейємі, Ветьєн, Байно-Гіттенс.
ПСВ: Бенітес – Тезе, Схаутен, Боскальї, Дест – Тіл, Мауро, Верман – Бакайоко, де Йонг, Тіллман.
Запасні: Дроммел, Ватерман, Самбо, Обіспо, Рамальйо, Белла-Котчап, Пепі, Бабаді, Лосано, Ван Анхольт, Ланд, Ледесма.