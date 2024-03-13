Боруссия Д – ПСВ: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Дортмундская Боруссия встречается с ПСВ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Боруссия Д – ПСВ стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.
Боруссия Д – ПСВ: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Первая половина дуэли завершилась ничьей, поэтому сегодня Петер Бос имеет шанс выбить свою бывшую команду.
Стартовые составы команд
Боруссия Д: Кобель – Джан, Зюле, Хуммельс, Маатсен – Забитцер, Озджан – Мален, Брандт, Санчо – Фюлькруг.
Запасные: Майер, Лотка, Бенсебайни, Нмеча, Ройс, Дюранвиль, Вольф, Мукоко, Адейеми, Ветьен, Байно-Гиттенс.
ПСВ: Бенитес – Тезе, Схаутен, Боскальи, Дест – Тил, Мауро, Верман – Бакайоко, де Йонг, Тиллман.
Запасные: Дроммел, Ватерман, Самбо, Обиспо, Рамальо, Белла-Котчап, Пепи, Бабади, Лосано, Ван Анхольт, Ланд, Ледесма.