"Я неймовірно радий за цей клуб, за власників і за всіх уболівальників. Для Ман Сіті це другий півфінал ЛЧ, тому поки це не історія. Втім, ми починаємо її писати. Ми були прекрасні, за винятком перших 10 хвилин, коли суперник виглядав сильно.

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Я неймовірно щасливий опинитися у півфіналі і стати однією з чотирьох найкращих команд Європи. Ми будемо грати проти великих, сильних суперників і постараємося бути гідними.

Ліга чемпіонів – гарне змагання, але дещо несправедливе. Нас оцінюють як провал або катастрофу, коли ми вибуваємо з гри. Але ж ви граєте 11 місяців у Прем'єр-лізі та інших змаганнях", – цитує Гвардіолу ВВС.

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