"Я невероятно рад за этот клуб, за владельцев и всех болельщиков. Для Манчестер Сити это второй полуфинал ЛЧ, поэтому пока это не история. Впрочем, мы начинаем ее писать. Мы были прекрасны, за исключением первых 10 минут, когда соперник выглядел сильно .

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Я невероятно счастлив оказаться в полуфинале и стать одной из четырех лучших команд Европы. Мы будем играть против великих, сильных соперников и постараемся быть достойными.

Лига чемпионов – хорошее соревнование, но несколько несправедливое. Нас оценивают как провал или катастрофу, когда мы выбываем из игры. Но вы играете 11 месяцев в Премьер-лиге и других соревнованиях", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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