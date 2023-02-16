"Пропущений гол? Це була контратака після кутового. Ми самі були близькі до того, щоб забити. Борусія Д зламала нас. Це розчаровує, нам потрібно працювати краще. Крім цього, ми були дуже, дуже хороші. Нам просто треба забивати.

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Це був дуже сильний виступ, особливо в другому таймі. Челсі створив багато моментів і доклав багато зусиль для взяття воріт, але я розчарований пропущеним голом. Я думав, що ми домінували в другому таймі. Команди пішли на перерву за нічийного рахунку, і ми повинні були перегрупуватися.

Ви бачили реакцію вболівальників. Вони були дійсно позитивно налаштовані, вони бачили гру команди, і влаштували нам фантастичний прийом. Наша команда в процесі розвитку, знаємо, що є багато позитивних моментів, завжди потрібно трохи везіння, але не можна чекати на везіння, потрібно продовжувати працювати. Хлопці фантастично працювали, але ми все ще страждаємо на цю мить.

Я вважаю, що у нас були хороший рух в атаці, чітке розуміння того, як ми хочемо атакувати, і ми входили в потрібні зони. Настрій також був дуже позитивним", – наводить слова Поттера офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що зустріч Борусія Д – Челсі завершилась мінімальною перемогою "джмелів". Матч-відповідь відбудеться 7 березня о 22:00.

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