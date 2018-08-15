Бордо – Маріуполь: передматчева прес-конференція Олександра Бабича

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями перед матчем-відповідю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бордо.

"Насамперед приношу свої вибачення за невелику затримку. Наш літак затримався у Франкфурті, тому ми з аеропорту практично відразу приїхали на прес-конференцію. Хоча не можу сказати, що дорога була важкою. Упевнений, сьогоднішня затримка на грі не позначиться. У нас буде достатньо часу для того, щоб відпочити і відновитися.

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Що стосується завтрашнього матчу, то хотілося б, щоб гра не давала глядачам нудьгувати. Після першої гри ми знаходимося в не в найкращій ситуації. Але в футболі трапляються чудеса і ми будемо вірити, що завтра може щось подібне статися. Перше, що ми вимагатимемо від футболістів – це грати розкуто і показати хороший футбол. Будь-який позитивний результат нас влаштує.

Ми ще думаємо над складом. Але невелика ротація все ж буде. Ми вже беремо до уваги матч чемпіонату України проти Ворскли, який відбудеться в неділю. Тому зміни будуть. Думаю, ця ротація піде на користь, як тим хлопцям, які зіграють завтра, так і тим, хто зіграє в неділю", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – Бордо відбудеться завтра, 15 серпня, початок о 21:45. Перший поєдинок цих команд завершився поразкою Маріуполя (1:3).

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