Бордо – Мариуполь: предматчевая пресс-конференция Александра Бабича

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Бордо.

"Прежде всего приношу свои извинения за небольшую задержку. Наш самолет задержался во Франкфурте, поэтому мы с аэропорта практически сразу приехали на пресс-конференцию. Хотя не могу сказать, что дорога была тяжелой. Уверен, сегодняшняя задержка на игре не скажется. У нас будет достаточно времени для того, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Соперник Мариуполя Бордо подписал Бриана

Что касается завтрашнего матча, то хотелось бы, чтобы игра не давала зрителям скучать. После первой игры мы находимся в не в лучшей ситуации. Но в футболе случаются чудеса и мы будем верить, что завтра может что-то подобное произойти. Первое, что мы будем требовать от футболистов – это играть раскованно и показать хороший футбол. Любой положительный результат нас устроит.

Мы еще думаем над составом. Но небольшая ротация все же будет. Мы уже принимаем во внимание матч чемпионата Украины против Ворсклы, который состоится в воскресенье. Поэтому изменения будут. Думаю, эта ротация пойдет на пользу, как тем ребятам, которые сыграют завтра, так и тем, кто сыграет в воскресенье", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится завтра, 15 августа, начало в 21:45. Первый поединок этих команд завершился поражением Мариуполя (1:3).

Эффект присутствия: как Бордо принимает Мариуполь перед матчем Лиги Европы