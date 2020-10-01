"Для мене найважливіше, що Динамо потрапило у Лігу чемпіонів. І зараз я можу впевнено сказати, що за команду соромно не буде. Згадалися, звичайно, матчі з Челсі, коли я червонів після цих ігор.

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Але зараз Динамо зробило величезний крок. Думаю, що навіть в іграх з топовими суперниками за Динамо соромно не буде. Це буде величезний досвід для молодих пацанів і нереальні емоції.

Щодо суперників... Мені хочеться, щоб Ференцварош і Динамо були в різних групах. Хочеться в суперники Реал чи Баварію. Молоді пацани, які дивилися Лігу чемпіонів по телевізору, зможуть в ній зіграти. І хочеться, щоб була надія вийти з групи. Мені як вболівальнику хочеться, щоб Динамо попалися сильні команди", – сказав Морозюк у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар дізнаються своїх суперників у груповому раунді найпрестижнішого єврокубкового турніру вже сьогодні, 1 жовтня. Початок жеребкування – о 18:00 за київським часом.

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