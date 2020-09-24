"Це було парі. Друг сказав, мовляв, впевнений, що Баварія виграє Лігу чемпіонів, і зробив ставку на це. Якщо ми перемагаємо, я фарбую волосся у фіолетовий колір. Якщо ні, то він.

УЄФА визначився із номінантами на нагороду найкращому гравцю сезону – завершена вражаюча серія Роналду та Мессі

Я був так здивований і погодився. З фіолетовим волоссям можна жити, якщо пофарбуватися за такою поважної причини", – пояснив Боатенг у коментарі Sport Bild.

Нагадаємо, Баварія стала переможцем Ліги чемпіонів 2019/20, здолавши у фіналі ПСЖ (1:0). Окрім цього, мюнхенці стали володарем Кубка Німеччини і чемпіоном Бундесліги, оформивши требл.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів