"Это было пару. Друг сказал, мол, уверен, что Бавария выиграет Лигу чемпионов, и сделал ставку на это. Если мы побеждаем, я крашу волосы в фиолетовый цвет. Если нет, то он.

УЕФА определился с номинантами на награду лучшему игроку сезона – завершена впечатляющая серия Роналду и Месси

Я был так удивлен и согласился. С фиолетовыми волосами можно жить, если покраситься по такой уважительной причине", – пояснил Боатенг в комментарии Sport Bild.

Напомним, Бавария стала победителем Лиги чемпионов 2019/20, одолев в финале ПСЖ (1:0). Кроме этого, мюнхенцы стали обладателем Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги, оформив требл.

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів