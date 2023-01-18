У символічній збірній зони УЄФА, за версією IFFHS, домінують фіналісти ЧС-2022. Франція делегувала до цієї команди відразу 4 представники. По 2 гравці у Бельгії, Нідерландів та Хорватії. Норвегію представляє лише Ерлінг Холанд. До речі, він єдиний у цій команді, чия національна збірна не брала участь у чемпіонаті світу.

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Уже за інерцією констатуємо відсутність Кріштіану Роналду, якого торік IFFHS включила у збірну не лише Європи, а й світу. Ця ж доля спіткала польського нападника Роберта Лєвандовскі.

Збірна Європи 2022 року, за версією IFFHS:

Голкіпер: Тібо Куртуа (Реал/Бельгія)

Захисники: Дензел Дюмфріс (Інтер/Нідерланди), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг/Хорватія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль/Нідерланди), Тео Ернандес (Мілан/Франція)

Півзахисники: Лука Модріч (Реал/Хорватія), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті/Бельгія), Антуан Грізманн (Атлетіко/Франція)

Нападники: Ерлінг Холанд (Борусія Д/Манчестер Сіті/Норвегія), Карім Бензема (Реал/Франція), Кіліан Мбаппе (ПСЖ/Франція).

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