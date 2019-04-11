Бернардескі: Непоганий результат, але могли досягнути більшого

Вінгер Ювентуса Федеріко Бернардескі прокоментував нічию на виїзді в матчі 1/4 фіналу проти Аякса (1:1).

"Ювентус міг досягнути більшого, але це хороший результат. У команди була хороша гра. Ми впевнені, що досягнемо успіху у матчі-відповіді, навіть якщо це буде нелегко.

Аякс – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми очікували, що Аякс буде грати агресивно. Ми знали, як вони грають, тому очікували, що гра буде проходити саме в такому руслі.

Ми знали, що доведеться трохи потерпіти, але ми добре захищалися. Соромно за гол, який ми пропустили на початку другого тайму. Знаємо, що могли б виграти перемогу в останні кілька хвилин, але так і не реалізували свої моменти", – розповів Бернардескі в коментарі Juventus TV.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус – Аякс відбудеться 16 квітня, початок о 22:00.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів