Нападник Реала Карім Бензема майже напевне зіграє у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Бензема близький до остаточного одужання після травми та практично гарантовано повернеться на поле 2 жовтня проти Осасуни, повідомляє журналіст El Chiringuito TV Еду Агірре.

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Такі новини однозначно є поганими для Шахтаря, який вже 5 жовтня гратиме з Реалом у Лізі чемпіонів. Ба більше: 11-го числа команди зіграють матч-відповідь.

Зазначимо, що у сезоні 2022/23 Карім Бензема зіграв 6 матчів, забив 4 голи і одного разу асистував. Француз травмувався ще на початку вересня у грі ЛЧ проти Селтіка.

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