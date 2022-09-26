Нападающий Реала Карим Бензема почти наверняка сыграет в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Бензема близок к окончательному выздоровлению после травмы и практически гарантированно сыграет против Осасуны 2 октября, сообщает журналист El Chiringuito TV Эду Агирре.

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Такие новости однозначно плохи для Шахтера, который уже 5 октября будет играть с Реалом в Лиге чемпионов. Более того: 11-го числа команды сыграют ответный матч.

Отметим, что в сезоне 2022/23 Карим Бензема сыграл 6 матчей, забил 4 гола и однажды ассистировал. Француз травмировался еще в начале сентября в игре ЛЧ против Селтика.

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