Бензема став третім гравцем, який забив у 14 розіграшах Ліги чемпіонів поспіль

Нападник Реала Карім Бензема відзначився голом у матчі 3 туру Ліги чемпіонів.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал приймав Вікторію Пльзень, рахунок у матчі відкрив нападник "вершкових" Карім Бензема.

Таким чином француз став третім гравцем в історії Ліги чемпіонів, який відзначався у 14 поспіль розіграшах найпрестижнішого європейського турніру.

Окрім Бензема таким досягненням можуть похизуватись нападник Барселони Ліонель Мессі та екс-гравець Реала та Шальке Рауль Гонсалес, повідомляє Opta.

14 - Karim Benzema has become the third player in Champions League history to score in 14 consecutive seasons, after Lionel Messi and Raul Gonzalez. Delicatessen. pic.twitter.com/Wg3TzwfKQ9