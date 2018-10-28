Бензема став третім гравцем, який забив у 14 розіграшах Ліги чемпіонів поспіль

Нападник Реала Карім Бензема відзначився голом у матчі 3 туру Ліги чемпіонів.
У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал приймав Вікторію Пльзень, рахунок у матчі відкрив нападник "вершкових" Карім Бензема.
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Таким чином француз став третім гравцем в історії Ліги чемпіонів, який відзначався у 14 поспіль розіграшах найпрестижнішого європейського турніру.
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Окрім Бензема таким досягненням можуть похизуватись нападник Барселони Ліонель Мессі та екс-гравець Реала та Шальке Рауль Гонсалес, повідомляє Opta.