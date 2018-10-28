toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Бензема став третім гравцем, який забив у 14 розіграшах Ліги чемпіонів поспіль

23 жовтня 22:53 542 Читать на русском
Бензема став третім гравцем, який забив у 14 розіграшах Ліги чемпіонів поспіль
Карім Бензема / соцмережі

Нападник Реала Карім Бензема відзначився голом у матчі 3 туру Ліги чемпіонів.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал приймав Вікторію Пльзень, рахунок у матчі відкрив нападник "вершкових" Карім Бензема.

Моурінью може замінити Лопетегі та ще 4 потенційні тренери Реала за версією іспанських ЗМІ

Таким чином француз став третім гравцем в історії Ліги чемпіонів, який відзначався у 14 поспіль розіграшах найпрестижнішого європейського турніру.

Бензема може продовжити кар'єру в Китаї

Окрім Бензема таким досягненням можуть похизуватись нападник Барселони Ліонель Мессі та екс-гравець Реала та Шальке Рауль Гонсалес, повідомляє Opta.

Ліга чемпіонів3 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Вікторія Пльзень: Вівторок 23 жовтня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 1
Вікторія Пльзень
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Вікторія Пльзень Карім Бензема Карім Бензема
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
    Іспанія — 20:17981 Суарес перевершив досягнення Мессі в Ель Класіко
22
год
:
11
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук