Бензема стал третьим игроком, который забил в 14 розыгрышах Лиги чемпионов подряд

Нападающий Реала Карим Бензема отличился голом в матче 3 тура Лиги чемпионов.
В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал принимал Викторию Пльзень, счет в матче открыл нападающий "сливочных" Карим Бензема.
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Таким образом француз стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который отличался в 14 подряд розыгрышах самого престижного европейского турнира.
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Кроме Бензема таким достижением могут похвастаться нападающий Барселоны Лионель Месси и экс-игрок Реала и Шальке Рауль Гонсалес, сообщает Opta.