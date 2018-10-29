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Бензема стал третьим игроком, который забил в 14 розыгрышах Лиги чемпионов подряд

23 октября 22:53 123 Читати українською
Бензема стал третьим игроком, который забил в 14 розыгрышах Лиги чемпионов подряд
Карим Бензема / соцсети

Нападающий Реала Карим Бензема отличился голом в матче 3 тура Лиги чемпионов.

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал принимал Викторию Пльзень, счет в матче открыл нападающий "сливочных" Карим Бензема.

Моуринью может заменить Лопетеги и еще 4 потенциальные тренеры Реала по версии испанских СМИ

Таким образом француз стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который отличался в 14 подряд розыгрышах самого престижного европейского турнира.

Бензема может продолжить карьеру в Китае

Кроме Бензема таким достижением могут похвастаться нападающий Барселоны Лионель Месси и экс-игрок Реала и Шальке Рауль Гонсалес, сообщает Opta.

Лига чемпионов3 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Виктория Пльзень: Вторник 23 октября 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 1
Виктория Пльзень
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Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид - Виктория Пльзень Карим Бензема Карим Бензема
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