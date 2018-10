Бензема стал третьим игроком, который забил в 14 розыгрышах Лиги чемпионов подряд

Нападающий Реала Карим Бензема отличился голом в матче 3 тура Лиги чемпионов.

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал принимал Викторию Пльзень, счет в матче открыл нападающий "сливочных" Карим Бензема.

Таким образом француз стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, который отличался в 14 подряд розыгрышах самого престижного европейского турнира.

Кроме Бензема таким достижением могут похвастаться нападающий Барселоны Лионель Месси и экс-игрок Реала и Шальке Рауль Гонсалес, сообщает Opta.

