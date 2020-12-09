Поєдинок проти Борусії М став для француза 527-им у "вершковій" футболці, повідомляє Opta.

Реал Мадрид – Борусія Менхенгладбах: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Бензема зрівнявся з Роберто Карлосом, який очолював список головних легіонерів-ветеранів у історії Реала. Вже у наступному матчі Карім може стати одноосібним рекордсменом, коли підопічні Зідана прийматимуть Атлетіко.

Додамо, що француз виступає на Сантьяго Бернабеу з 2009 року. Бензема ефектно відзначив своє досягнення у матчі з Борусією М – два голи до 32 хвилини.

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