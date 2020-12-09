Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид – Борусія Менхенгладбах розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 3", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Матч має ключове значення в питанні фінального розподілу позицій у групі В. Наразі Борусія лідирує з вісьмома очками в активі, у Шахтаря та Реала по сім залікових балів (при перевазі "гірників" над "вершковими" в особистих зустрічах), а у Інтера на два пункти менше. Таким чином, навіть нічия точно виведе Ґладбах у плей-офф, а доля трьох інших команд залежатиме ще й від результату паралельної зустрічі у Мілані.

Стартові склади

Реал Мадрид:

Борусія М:

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