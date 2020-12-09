Поединок против Боруссии М стал для француза 527-ым в "сливочной" футболке, сообщает Opta.

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Бензема сравнялся с Роберто Карлосом, который возглавлял список главных легионеров-ветеранов в истории Реала. Уже в следующем матче Карим может стать единоличным рекордсменом, когда подопечные Зидана будут принимать Атлетико.

Добавим, что француз выступает на Сантьяго Бернабеу с 2009 года. Бензема эффектно отметил свое достижение в матче с Боруссией М – два гола в 32 минуты.

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