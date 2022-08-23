Кияни пропустили вже у першому таймі. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Динамо мужньо трималось до середини першого тайму. На 27 хвилині чергова навала Бенфіки призвела до гола.

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Екс-форвард Шахтаря Давід Нерес з правого флангу вирізав на дальню штангу киян. Отаменді вистрибнув вище за інших і головою переправив м'яч у сітку, знайшовши шпарину між Бущаном і стійкою.

За 5 хвилин до завершення першого тайму Динамо пропустило вдруге. Олександр Сирота припустився дитячої помилки, вирішивши віддати назад на голкіпера. Пас виявився занадто слабким і Рафа Сілва легко перехопивши м'яч, з району одинадцятиметрової позначки пробив повз Бущана.

За хвилину черговий провал оборони вилився у третій гол. Гонсалу Рамуш віддав направо у штрафний майданчик, захисники поглядом провели м'яч, який потрапив у ноги Нересу. Давід зльоту пробив у дальній кут.