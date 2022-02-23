Бенфіка – Аякс: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЛЧ – Яремчук в запасі
Бенфіка в рамках першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ приймає Аякс. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Бенфікою та Аяксом стартував о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на MEGOGO. Роман Яремчук розпочне матч на лаві запасних.
Бенфіка – Аякс: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Р. Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рамуш, Нуньєс
Запасні: Лейте, Мейте, Яремчук, Гонсалвеш, Маріу, Лазаро, Радоньїч, Діаш, Бернарду, Араужу, Морато
Аякс: Пасвеєр – Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд – Альварес, Бергхейс, Гравенберх – Антоні, Аллє, Тадіч
Запасні: Гюртер, Онана, Схюрс, Классен, Перрейро, Ренсх, Кудус, Тейлор, Єнсен, Дарамі, Тальяфіко
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