Бенфіка проводить дуже непростий сезон. У чемпіонаті "орли" знову займають третю позицію, відставши від лідера аж на 13 очок (та і до другого місця не вистачає 6 балів), рівень гри викликав запитання навіть восени, а команду довгий час розривали скандали – футболісти бунтували проти тренера Жорже Жезуша. Після розгрому від Порту в Кубку керівництво розпрощалося з коучем.

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Без Жезуша справи не стали кращими. Під керівництвом Нелсона Веріссімо "орли" виграли всього 5 матчів з 10-ти, причому один з них – аж у серії пенальті. Щонайгірше, Бенфіка зазнала поразок від Порту (1:3), Спортінга (1:2) й Жіл Вісенте (1:2), а минулими вихідними команда розписала нічию з Боавіштою, втративши перевагу в два голи. А цей суперник, між іншим, бореться за виживання.

Восени Бенфіка теж не демонструвала чогось неймовірного, намагаючись працювати другим номером. Тим не менш, ненависний Жезуш приніс "орлам" перший за 5 років вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – колектив вижив у групі з Баварією, Барселоною та Динамо, посівши другу позицію. Навіть під час розгромів від Баварії португальці виглядали гідно, а ключовим стало успішне протистояння з "блаугранас" – 3:0 вдома, 0:0 на виїзді при шикарній нагоді вирвати перемогу в компенсований час.

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Бенфіка виявилась прагматичною, але швидкою, тактично гнучкою й ефективною у своїй грі. Втім, то було восени, а зараз ситуація інакша. Безапеляційні поразки від португальських топів і втрати очок з аутсайдерами натякають, що казочці "орлів" у ЛЧ підходить кінець – втім, багато хто був впевнений у цьому ще після першого матчу плей-офф кваліфікації проти ПСВ. Тим не менш, лісабонці вже в 18 фіналу, а слабкі команди сюди не потрапляють. Та і в суперниках далеко не Манчестер Сіті.

Аякс, звісно ж, був одним із солодких пиріжечків при жеребкуванні, але серед усіх представників чемпіонатів-донорів амстердамці є найсильнішими й небезпечними. Об цей пиріжечок можна зламати всі зуби – підопічні Еріка тен Хага виграли групу з Борусією Д, Спортінгом і Бешікташем, набравши максимум очок, забивши 20 голів і пропустивши всього 5 м'ячів. На внутрішній арені "євреї" демонструють таку ж інфернальну форму: 70 голів за 23 матчів, 5 пропущених, серія у 10 поспіль перемог, 9 з яких – сухі. Фантастика.

За очікуваними голами на груповому етапі ЛЧ "євреї" стали найкращими серед 16 учасників 1/8 фіналу. За показниками ефективності високого пресингу, передачами в чужий штрафний та в радіус 40 метрів від воріт суперника Аякс також тримається серед лідерів турніру – як і за середнім володінням м'ячем у фінальній третині.

Стилістично й тактично нідерландського чемпіона порівнюють саме з Манчестер Сіті, а тренер і не приховує свого захоплення Пепом. Його Аякс також працює з фальшивими фулбеками, а основні принципи щодо пошуку простору й пресингу сходяться з ідеями Juego de Posicion. У ігрових ситуаціях амстердамці намагаються залучити якомога більше футболістів, фактично захищаючись і атакуючи всією командою. Словом, Бенфіці буде надзвичайно важко.

Кадрова ситуація

Лісабонцям через важке пошкодження точно не допоможе центрбек Веріссімо – восени він був основним у Бенфіці. Крім того, через травми вилетіли Сеферовіч і Піньйо. Інших проблем зі складом у португальців немає.

Цікаво, чи випустять сьогодні Яремчука. У Жорже Жезуша українець був основним у ЛЧ, але з Нелсоном Веріссімо нападнику важче – у трьох із семи матчів під його керівництвом Рома не зіграв навіть 40 хвилин, а більше 60-ти він відбігав лише раз. Минулими вихідними наш співвітчизник отримав смішні 4 хвилини. На жаль, відсутність голів та всього 1 асист за цей період не сприяють виходу Яремчука у старті.

У Аякса із серйозних втрат можна відзначити тільки Роббі. Нападник, який забив три голи в двох матчах після повернення з РБ Лейпциг, отримав травму.

Орієнтовні склади на матч Бенфіка – Аякс

Бенфіка: Влаходімос – Лазаро, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Вайгль, Маріу, Таарабт – Р. Сілва, Нуньєс, Евертон

Аякс: Пасвеєр – Мазрауї, Тімбер, Мартінес, Блінд – Альварес, Классен – Антоні, Бергхейс, Тадіч – Аллє

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Бенфіка у рідних стінах повинна відчути якесь емоційне піднесення, але для протистояння з нинішнім Аяксом лісабонці занадто слабкі. Амстердамці цілком можуть влаштувати розгром, але це було б занадто круто. Поставимо на впевнену перемогу гостей.

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