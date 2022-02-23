Бенфика в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ принимает Аякс. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между Бенфикой и Аяксом стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на MEGOGO. Роман Яремчук остался в запасе.

Бенфика – Аякс: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Р. Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон – Рамуш, Нуньес

Запасные: Лейте, Мейте, Яремчук, Гонсалвеш, Мариу, Лазаро, Радоньич, Диаш, Бернарду, Араужу, Морато

Аякс: Пасвеер – Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд – Альварес, Бергхейс, Гравенберх – Антони, Алле, Тадич

Запасные: Гюртер, Онана, Схюрс, Классен, Перрейро, Ренсх, Кудус, Тейлор, Йенсен, Дарами, Тальяфико

Виражи Предрага Миятовича в ЛЧ: дебютный гол в финале, сломанное проклятие и штрафной Шовковскому