У Лізі чемпіонів він провів всього три сезони та забив чотири голи. На перший погляд, занадто мало, як для такого потужного нападника. До того ж, його прем'єрний гол припав аж на восьмий за ліком матч у турнірі. Той матч виявився фіналом Ліги чемпіонів.

Шлях Предрага Міятовіча на вершину був доволі непростим. На момент дебюту в ЛЧ уродженцю чорногорської Подгориці виповнилося 28. У Реал він переходив після трьох ефектних сезонів у Валенсії. Два з них нападник галісійців завершував у десятці найкращих бомбардирів (у 1996-му взагалі закінчив гонку голеадорів на другій сходинці).

На "Сантьяго Бернабеу" його результативність впала, однак він став ключовим виконавцем у команді Фабіо Капелло (у 1997-му здобув друге місце у голосуванні за "Золотий м’яч"). Порівняно небагато югослав забивав і під керівництвом Юппа Хайнкеса. Проте тренер продовжував підтримувати свого форварда і довірив тому місце на вістрі атаки у фінальному матчі Ліги чемпіонів-1998.

Доля часто дарує нам великі сюрпризи та несподіванки. Лише сміливим і наполегливим підкорюються вершини, адже саме вони пишуть неймовірні сюжети.



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За два дні до фіналу у мене було м'язове пошкодження, але я натиснув на медичний штаб і наполіг на тому, щоб зіграти. Я сказав їм, що мені доведеться їх убити, якщо вони мене не відновлять до цього матчу, – жартував Міятовіч, згадуючи вирішальний матч проти Ювентуса.

Битва мадридців та туринців нагадувала шахову партію – ніхто не хотів ризикувати. Аж до 67-ї хвилини, коли перший гол у тому лігочемпіонівському сезоні забив Міятовіч. Нападник "вершкових" перервав гольове мовчання, яке тривало 7 матчів та понад 600 хвилин. Разом з тим, той золотий гол у ворота Ювентуса дотепер залишається неоднозначним та скандальним.

Фанати "старої сеньйори" цілком резонно апелювали до рефері. Повтор епізоду змушує засумніватися – чи не перебував Предраг в офсайді? Якщо ж сприймати той м’яч Міятовіча, як юридичний факт, то слід відзначити – завдяки влучному удару балканця Кубок повернувся у Мадрид після 32-річної паузи. Септіма, тобто сьомий трофей "вершкових", ознаменував перерване прокляття.

Перший матч мадридського Реала, який я бачив, це фінал Ліги чемпіонів проти Ювентуса, – згадував Карім Бензема, якому на момент того матчу виповнилося 10 років. – Я ніколи не забуду гол, який забив Міятовіч.

У Лізі чемпіонів за "галактікос" Предраг відзначився ще двічі. Спочатку у ворота австрійського Штурму за рахунку 1:1 (у підсумку все завершилося побиттям суперника 5:1). А у першому чвертьфінальному поєдинку з київським Динамо Міятовіч відновив паритет після того, як Шевченко відкрив рахунок на "Сантьяго Бернабеу". Югослав перехитрив Олександра Шовковського і вразив ворота після вишуканого штрафного удару.

У матчі-відповіді Міятовіч участі не брав – Динамо впевнено перемогло команду Джона Тошака 2:0 і вийшло у півфінал ЛЧ. А невдовзі Предраг перебрався у Флоренцію. У складі Фіорентини він провів третій та останній сезон у Лізі чемпіонів. На Апеннінах у балканця змінилася роль – Джованні Трапаттоні відрядив новачка на позицію під нападником.

Разом з "фіалками" Міятовіч виграв Кубок Італії та провів 7 матчів у найсильнішому клубному турнірі Європи. Фіорентина подолала перший груповий етап, однак не змогла вийти з другої групи. Парадоксально, та останній гол у турнірі Предраг забив у ворота Валенсії, команди, з якої фактично почалося велике підкорення Європи балканцем. Міятовіч заробив пенальті, сам його реалізував і приніс перемогу Фіорентині 1:0.

Міятовіч у Фіорентині / фото Фіорентина

Після прощання з "фіалками" Предраг провів сезон у Леванте, на той час команді Сегунди, а у 2003-му оголосив про завершення кар'єри. Далі на Міятовіча чекала успішна менеджерська діяльність. Зокрема, він обіймав посаду спортивного директора Реалу. У 2009-му функціонер пережив велике горе – хвороба забрала його 15-річного сина Андреа.

Нині Міятовіч відійшов від справ футбольних і з'являється у пресі як експерт, який переважно коментує події з життя Реалу. Незважаючи ні на що, Предраг Міятовіч завжди залишатиметься для Мадрида тим, хто повернув головний євротрофей після 32-річного мовчання.