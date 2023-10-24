Бенфіка у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Реал Сосьєдад. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Бенфікою та Реал Сосьєдадом стартує о 22:00 за Києвом. Телетрансляція буде доступна на MEGOGO. Український голкіпер Анатолій Трубін вже традиційно для великих турнірів вийде у старті (екс-кіпер Шахтаря не потрапив у заявку на попередню гру "орлів" в рамках 1/32 фіналу Кубка Португалії проти Лузітанії).

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Нагадаємо, для 22-річного українця цей матч стане сьомим за португальський клуб. В попередніх 6 він пропустив 5 голів (у двох зустрічах відстояв на нуль).

Стартові склади:

Бенфіка:

Реал Сосьєдад:

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