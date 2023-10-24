Бенфика в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Реал Сосьедад. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Бенфикой и Реал Сосьедадом стартует в 22:00 по Киеву. Телетрансляция будет доступна на MEGOGO. Украинский голкипер Анатолий Трубин уже традиционно для крупных турниров выйдет в старте (экс-кипер Шахтера не попал в заявку на предыдущую игру "орлов" в рамках 1/32 финала Кубка Португалии против Лузитании).

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Напомним, для 22-летнего украинца этот матч станет седьмым за португальский клуб. В предыдущих шести он пропустил 5 голов (в двух встречах отстоял на ноль).

Стартовые составы:

Бенфика:

Реал Сосьедад:

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