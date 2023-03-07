Ще влітку вболівальники та експерти помітили неймовірний прогрес Бенфіки, а після розгрому Мітьюлланда та Динамо в кваліфікації ЛЧ сумнівів практично не залишилось – це одна з найпотужніших версій "орлів" за останні десятиліття. В наступні півроку лісабонці не розчарували вболівальників, прорвавшись у плей-офф Ліги чемпіонів (у групі з ПСЖ і Ювентусом), а в чемпіонаті команда впевнено крокує до золота, маючи 8-очковий відрив.

У цьому сезоні підопічні Роджера Шмідта двічі розписали нічию з ПСЖ, здобули дві перемоги над Ювентусом (одна з них – 4:3) та вибили потужний Порту з Кубка. Однозначно, зараз Бенфіка є однією з найсильніших команд Європи, а її амбіції виходять навіть за межі чвертьфіналу ЛЧ. "Орли" здатні бити практично будь-якого суперника. Зокрема, і Брюгге.

Бельгійці стали однією з головних сенсацій цьогорічної Ліги чемпіонів, однак після групового етапу команда "поплила". За останні 13 матчів у чемпіонаті (тобто, одразу після прориву в плей-оф ЛЧ) "містяни" здобули всього дві перемоги. Зміна тренера не сильно допомогла – 2 перемоги, 6 нічиїх, 2 поразки. Деякі покращення в рівні гри стали помітними, але загалом криза продовжується. Не дивно, що в такій формі Брюгге програв домашній поєдинок проти Бенфіки (0:2).

Тріумф португальців виглядав надзвичайно переконливо. 14:4 за ударами, 4:1 за влучаннями у площину (плюс влучання у стійку Брюгге), 2,83 xG проти 0,46. Щоправда, у підопічних Скотта Паркера був класний відрізок у стартові півгодини, а на 45-й хвилині вони навіть забили – втім, взяття воріт скасували через офсайд. Роман Яремчук на полі так і не з'явився.

Тепер для прориву в 1/4 Брюгге потрібне диво. З огляду на розгромну поразку від аутсайдерського Остенде в останньому турі, дива сьогодні не станеться. Бенфіка вдома не програла жодного матчу в сезоні, а її інтенсивний вузький пресинг у схемі 4-4-2 є одним з найкращих у Європі. Тягатись з такими "орлами" важко навіть грандам, тож команда Скотта Паркера здається приреченою.

Можливо, саме в цей час варто випустити в основі Яремчука. Роман має бути заведеним на матч проти своєї колишньої команди, а в недавньому поєдинку проти Гента українець заробив пенальті. Щоправда, у зустрічі з Остенде він отримав лишень 30 хвилин, які відверто провалив. Враховуючи відсутність кадрових проблем у лінії нападу, шанси на вихід нашого козака виглядають мізерними.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чікінью (під питанням), Гедеш (під питанням), Дракслер, Рістіч – Хендрі, Сков Ольсен

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Бенфіка – Брюгге

Бенфіка: Влаходімос – Бах, А. Сілва, Отаменді, Грімальдо – Флорентіну, Чікінью – Маріу, Р. Сілва, Аурснес – Рамуш

Брюгге: Міньйоле – Мата, Мехеле, Сілла, Меєр – Он'єдіка, Одой – Б'юкенен, Ванакен, Ланг – Жутгла

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Челсі – Борусія Д: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів