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"Бажання і азарт": Вальверде – про секретну зброю Реала в протистоянні з Манчестер Сіті

21:41 131 Читать на русском
"Бажання і азарт": Вальверде – про секретну зброю Реала в протистоянні з Манчестер Сіті
Федеріко Вальверде / EFE

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде поділився думками щодо матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті.

 

"Ми маємо бажання та азарт зіграти цей матч так, щоб змінити ситуацію і вийти до наступного раунду.

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У Реала завжди присутнє бажання перемагати. Неможливо, щоб нам не вистачило драйву для досягнення цілей", – цитує хавбека Marca.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ Сіті переграв "вершкових" на Бернабеу (2:1). Матч-відповідь, вочевидь, відбудеться у серпні.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Федеріко Вальверде Федеріко Вальверде Манчестер Сіті - Реал Мадрид
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