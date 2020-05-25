toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Желание и азарт": Вальверде – о секретном оружии Реала в противостоянии с Манчестер Сити

21:44 39 Читати українською
"Желание и азарт": Вальверде – о секретном оружии Реала в противостоянии с Манчестер Сити
Федерико Вальверде / EFE

Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде поделился мыслями относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити.

 

"У нас есть желание и азарт сыграть этот матч так, чтобы изменить ситуацию и выйти в следующий раунд.

Зидан нарушил карантин, самовольно покинув Мадрид

У Реала всегда присутствует желание побеждать. Здесь невозможно, чтобы нам не хватило драйва для достижения целей", – цитирует хавбека Marca.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ Сити переиграл "сливочных" на Бернабеу (2:1). Ответный матч, очевидно, состоится в августе.

Манчестер Сити одержал победу над Реалом в Мадриде: тактический успех Пепа, суперполезный Жезус и звёздный де Брюйне

blog_ava
"У тренера зарплата 4 миллиона евро, а он брал откаты по 100 тисяч": Поворознюк уничтожил экс-наставника Днепра
09:45
1250
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Федерико Вальверде Федерико Вальверде Манчестер Сити - Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
43
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук