"Желание и азарт": Вальверде – о секретном оружии Реала в противостоянии с Манчестер Сити

Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде поделился мыслями относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити.

"У нас есть желание и азарт сыграть этот матч так, чтобы изменить ситуацию и выйти в следующий раунд.

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У Реала всегда присутствует желание побеждать. Здесь невозможно, чтобы нам не хватило драйва для достижения целей", – цитирует хавбека Marca.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ Сити переиграл "сливочных" на Бернабеу (2:1). Ответный матч, очевидно, состоится в августе.

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