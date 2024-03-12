Юнацька Ліга УЄФА, 1/4 фіналу

Баварія – Олімпіакос – 1:3

Голи: Рамсак, 63 – Музакітіс, 32, Папаканеллос, 37, Костулас, 40

Підопічні екс-помічника Марко Розе Рене Маріча впродовж тривалого часу контролювали гру, але припустилися надто багато помилок у захисті, чим холоднокровно скористалися греки. Олімпіакос забив мюнхенцям три м'ячі протягом 8 хвилин. Незважаючи на цей результат, головний тренер гостей Сотіріос Сілайдопулос примудрився заробити вилучення після обурення суддівськими рішеннями.

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Після перерви Баварія спробувала переломити ситуацію на полі і зробити камбек, але зупинилася на одному забитому м'ячі. Так Олімпіакос вперше у своїй історії вийшов до півфіналу турніру. Там греки зустрінуться з переможцем пари Копенгаген – Нант.